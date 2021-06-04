У США в кривдників компанії яхти під ЛГБТ-прапором вибухнув човен

У США екіпаж яхти під ЛГБТ-прапором врятував людей, які їх ображали, коли їхній човен раптово вибухнув.

Як повідомляється, незнайомці, які пропливали на човні повз яхту з ЛГБТ-прапором непристойно поводилися - вони зображували нецензурні жести руками та вигукували образливі фрази.

Однак це відбувалося недовго, човен кривдників раптово вибухнув. Пасажири, двоє чоловіків і жінка стрибнули в воду та попливли до ЛГБТ-яхти і попросили підняти їх на борт.

Яхтсмен Роббі і його друзі допомогли пасажирам човна, однак ті їм навіть не подякували за допомогу.