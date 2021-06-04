Технічний паспорт можна перевірити онлайн

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з'явилась можливість перевірити відомості технічного паспорта та довідок щодо змін у складі об'єктів нерухомого майна, повідомляє ЮрЛига.

Це суттєво ускладнить використання підроблених технічних паспортів у разі спроби легалізувати об'єкти будівництва, зведені з порушеннями, зазначає прес-служба Мінрегіону.

Раніше ДАБІ, державні реєстратори та нотаріуси не могли перевірити, чи справжній технічний паспорт їм подано для проведення реєстраційних дій (введення в експлуатацію, оформлення продажу чи спадщини).

Тепер вони можуть онлайн отримати витяг з відомостями про технічну інвентаризацію нерухомості і перевірити, чи збігаються дані з документами.

Для цього необхідно, щоб верифіковані особи, які мають право проводити технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, вносили дані про результати інвентаризації в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

Зараз внесення даних про технічну інвентаризацію споруд є добровільним, однак після прийняття Порядку ведення електронної системи внесення даних стане обов'язковим.

А вже після 01.12.2021 технічні паспорти, матеріали інвентаризації та інвентаризаційні справи будуть створюватись виключно за допомогою електронної системи.