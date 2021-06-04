В "ЛНР" розвісили борди з написом "Протасевич - вбивця"

У так званій "Луганської Народній Республіці" з'явилися білборди із зображенням білоруського журналіста і колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу "Nexta" Романа Протасевича і написом "Протасевич - вбивця".

Фото білбордів публікують в сепаратистських ЗМІ.

Повідомляється, що замовниками даних бордів є "патріотично налаштовані мешканці "ЛНР" .

Український журналіст Олександр Махов підкреслив, що Роман Протасевич був на Донбасі як "цивільна особа". Журналіст вважає, що таким чином "пропагандистська машина перемелює людину".

Facebook Олександра Махова

Відзначимо, що в "ЛНР" відкрили справу проти Романа Протасевича. Так звана "генпрокуратура" звинувачує Протасевича в скоєнні тяжких злочинів, в результаті яких загинули мирні жителі. Діяльність журналіста на Донбасі також визначили як "терористичну".