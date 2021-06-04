Три способи збирати гроші навіть при маленькій зарплаті

Можливості зарплати простого обивателя завжди обмежені, особливо, якщо врахувати пачку рахунків, які доводиться оплачувати щомісяця. А у зв'язку з систематичним підвищенням комунальних тарифів та інших цін, люди не уявляють, як в цих умовах збирати гроші, повідомляє Креатив.

При маленькій зарплаті подібна ідея здається нездійсненною. І все ж, якщо навчитися правильно розподіляти фінансові надходження, можна знайти вихід з цієї ситуації. Пропонуємо ознайомитися з трьома простими методами, що дозволяють застосувати раціональний підхід до витрат і накопичення грошових коштів.

Метод «шість глечиків»

Цей метод передбачає поділ зарплати і надходять з інших джерел грошей (нехай навіть маленьких), на 6 частин, кожна з яких матиме свої пріоритети:

Перша частина буде забезпечувати покриття постійних обов'язкових витрат. Сюди включаються комунальні платежі, щоденні витрати на проїзд, продуктовий кошик, можливо, і відрахування на освіту. Якщо все прораховано правильно, в ідеалі, на ці потреби повинно вистачати 55% від загальної суми надходжень. Наступні 10% слід відкласти на придбання дорогих речей, які служать тривалий час і підвищують комфортність життя. Необхідно пам'ятати про своє здоров'я. Це означає, що 10% від зарплати варто направляти на відвідування басейну або тренажерного залу, на якісний вітамінний комплекс в періоди міжсезоння. Далі, 10% бюджету необхідно приділити на задоволення особистих інтересів (хобі, творчість і т.п.) і на те, щоб збирати гроші на подорожі. Завжди варто тримати під рукою «касу» величиною в 10% від загальної суми доходу - на непередбачені витрати. Це може бути, наприклад, вимушена поїздка, ремонт побутової техніки, незапланований похід на концерт. Решта 5% зарплати буде правильно відкласти для подарунків або благодійні пожертвування.

Щоб раціонально використовувати свої активи, потрібно усвідомити важливе правило - за підсумками місяця витрати повинні бути завжди менше надходжень. Покупки в кредит слід здійснювати тільки в екстрених випадках, адже в цьому випадку доведеться заводити 7-й глечик, гроші з якого будуть перетікати в кишеню кредитора.

Накопичувати автоматично

Для тих, кому складно займатися покроковим розподілом зарплати (адже тут для досягнення мети потрібно володіти завидною витримкою), існує більш простий спосіб. У цьому випадку нема потреби постійно займатися обчисленнями й розкладати гроші «по поличках».

Банки надають послугу автоматичного поповнення ощадного рахунку. Це означає, що з кожної зарплати чи іншого зарахування грошей автоматично знімається обумовлений відсоток і направляється на окремий рахунок, де акумулюються накопичення.

Такий підхід до накопичення дуже зручний для людей, які отримують оплату праці щодня або щотижня. За підсумками місяця на них чекатиме приємний сюрприз на ощадному рахунку.

Обнуления

Це корисна стратегія для тих, кому варто попрацювати над самодисципліною. Суть в тому, щоб кожен вечір перевіряти свої готівкові й банківський рахунок. В обох випадках сума повинна закінчуватися двома нулями. Всі гроші номіналом менш як 100 потрібно вилучати з обігу і направляти в скарбничку. Така техніка дозволяє не тільки зібрати деяку суму за місяць, а й щодня аналізувати свої витрати й залишок фінансів.

Збирати гроші, особливо при маленькій зарплаті - це ціла наука, яка дозволяє виробляти навички фінансового планування. Людина починає враховувати й правильно розподіляти регулярні та навіть епізодичні доходи.

І завжди важливо пам'ятати, що більше грошей у того, хто менше витрачає.