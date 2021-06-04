Нова пошта запустила новий сервіс
Клієнти "Нової пошти" тепер можуть самостійно через сайт компанії керувати своєю доставкою: продовжити термін зберігання у відділенні, зробити переадресацію, відмовитися від посилки, сплатити послуги або дізнатися про місцезнаходження посилки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Тепер щойно посилку буде зафіксовано до відправлення, клієнти отримуватимуть повідомлення у Viber або sms із посиланням на сервіс із керування доставкою. Він адаптований до користування з різних гаджетів - і зі смартфону, і з комп'ютера.
"Щомісячно 4 млн клієнтів відстежують свої посилки на сайті "Нової пошти". Раніше можна було тільки дізнатися про статус відправки та оплатити її, а для здійснення інших операцій потрібно було звертатися до контакт-центру, до відділення або до мобільного застосунку. Новий інструмент дає змогу самостійно керувати своїми відправленнями й дуже економить час", - цитує прес-служба СЕО "Нової пошти" Олександра Бульбу.
Компанія зазначає, що новий сервіс передбачає такі функції:
- продовження терміну зберігання у разі автоповернення. Відтепер можна самостійно та безкоштовно продовжити термін зберігання ще на 3 дні для товарів із інтернет-магазинів, у яких налаштовано автоповернення відправлення через 3-5 днів;
- переадресація відправлення. Клієнти можуть самостійно переадресувати через сайт у будь-яке інше відділення, на адресу або в поштомат. Раніше така функція була доступна лише в мобільному застосунку або через контакт-центр;
- перенесення доставки. Дату та час доставки за адресою можна самостійно перенести онлайн на більш зручні;
- повернення відправнику. Ця функція є лише у відправника, щоб відкликати відправку та повернути собі посилку;
- відмова від посилки. Більше не потрібно йти до відділення, щоб відмовитися від посилки. Тепер отримувач відправлення може зробити відмову безпосередньо на сайті;
- детальний рух посилки. Клієнти можуть побачити всю історію пересування посилки: коли виїхала з відділення відправника, де перебуває наразі та дату прибуття;
- можливість прокласти маршрут до конкретного відділення. Клієнт може прокласти маршрут на карті та одразу побачити графік роботи потрібного йому відділення;
- деталізований рахунок оплати. Клієнт може не лише оплатити своє відправлення онлайн, а й побачити, з чого складається рахунок, – доставка, вартість самого відправлення, грошовий переказ тощо.