Нова пошта запустила новий сервіс

Клієнти "Нової пошти" тепер можуть самостійно через сайт компанії керувати своєю доставкою: продовжити термін зберігання у відділенні, зробити переадресацію, відмовитися від посилки, сплатити послуги або дізнатися про місцезнаходження посилки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер щойно посилку буде зафіксовано до відправлення, клієнти отримуватимуть повідомлення у Viber або sms із посиланням на сервіс із керування доставкою. Він адаптований до користування з різних гаджетів - і зі смартфону, і з комп'ютера.

"Щомісячно 4 млн клієнтів відстежують свої посилки на сайті "Нової пошти". Раніше можна було тільки дізнатися про статус відправки та оплатити її, а для здійснення інших операцій потрібно було звертатися до контакт-центру, до відділення або до мобільного застосунку. Новий інструмент дає змогу самостійно керувати своїми відправленнями й дуже економить час", - цитує прес-служба СЕО "Нової пошти" Олександра Бульбу.

Компанія зазначає, що новий сервіс передбачає такі функції: