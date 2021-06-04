В Україні відновлять планові госпіталізації

Глава МОЗ Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що в Україні повинні відновити планові госпіталізації, повідомляє Новое время.

"Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я, і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на цьому етапі в першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі решта лікарень повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим", - зазначив він.

Ляшко додав, що це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації в країні. В Україні двічі забороняли планові госпіталізації - під час осіннього та весняного спалаху коронавірусу.

З лютого в країні були заборонені планові госпіталізації, крім надання допомоги вагітним, онкохворим, паліативної допомоги в стаціонарних умовах і закладах національного рівня і проведення інших невідкладних і термінових госпіталізацій.