Дощі підуть, але тут же повернуться: прогноз погоди на вихідні

На вихідних погода в Україні встигне кілька разів змінитися, до того ж, на жаль, не на користь сонця й тепла. Якщо в суботу дощі практично повністю покинуть територію країни, то в неділю знову повернуться і принесуть з собою грози, шквальний вітер та інші "не літні" елементи.

Прогноз на 5 червня

У суботу по всій країні, крім окремих регіонів, протягом дня повітря прогріється до +20...+22°C, а вночі охолоне до 10-12. На 1-2 градуси тепліше буде в Одеській області, холодніше - на Закарпатті. У Харківській, Луганській і Донецькій областях прогнозують 16-18 вище нуля у світлий час і 10-12 в темний.

Дощі очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. У перших трьох можлива гроза. Опади самі по собі обіцяють бути несильними. У решті регіонів сухо; або сонячно, або похмуро з проясненнями. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погодні умови не викликають побоювань - по всій країні "зелений" рівень.

Про ризики виникнення пожеж не повідомляють.

У Києві сухо, хмарно з проясненнями. Вдень термометри покажуть +20...+22 градуси, вночі - близько 11-13. Швидкість вітру - 2-4 м/с.

Карта опадів, очікуваних о 14:00 в суботу, 5 червня. Скріншот: Meteobar

Прогноз на 6 червня

У неділю жителі західних, а також Миколаївської та Херсонської областей можуть розраховувати на потепління до 22-24 градусів тепла протягом дня і 10-12 після заходу сонця (до +14 на Херсонщині). У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській областях і Криму у світлий час стовпчики термометрів дійдуть до відміток +20...+22, а в темний - опустяться до +10...+13. В інших регіонах очікується не більше ніж 19-21 за Цельсієм вдень і від 10 до 13 вночі.

Дощі з грозами можуть пролитися в усіх без винятку областях. Найсильніші - на півночі України, в Одеській, Чернівецькій, Кіровоградській областях. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Попри погіршення погоди, причин для введення будь-якого рівня метеорологічної небезпеки не передбачається.

У Києві дощ, можливо, з грозою. Вдень температура підвищиться до +20...+22 градусів, вночі - опуститься до 11-13. Швидкість вітру - 2-5 м/с.