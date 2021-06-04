МОЗ запропонував приватним клінікам почати COVID-вакцинацію

Комунальні та приватні медустанови можуть почати вакцинацію від коронавірусу - для цього вони повинні створити мобільну бригаду або пункт щеплення, повідомляє Кореспондент.

Для цього медзаклад має звернутися з офіційним запитом до підрозділу з охорони здоров'я ОДА, вказавши осіб, відповідальних за запис, облік залишків вакцин, актуальні телефони реєстратури.

Після цього департамент ОДА звертається до МОЗ для включення медустанови до переліку постачальників медпослуг, залучених до вакцинації від COVID-19.

У разі негативного рішення місцевого департаменту охорони здоров'я медустанова може безпосередньо звернутися до Міністерства охорони здоров'я для додаткових консультацій.

Департаменти охорони здоров'я подають до МОЗ списки постачальників послуг, задіяних ув вакцинації, щомісяця в період з 25-го до 30-го числа. МОЗ верифікує дані й оновлює перелік таких медустанов.

У вакцинації від COVID-19 можуть взяти участь всі постачальники медичних послуг - заклади охорони здоров'я всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику та підключені до електронної системи охорони здоров'я.