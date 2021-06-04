Путін обіцяє нові "північні потоки" від Росії

Росія разом із зарубіжними партнерами готова до реалізації нових проєктів на кшталт газопроводу "Північний потік-2, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За його словами, роботи з будівництва другої нитки "Північного потоку-2" тривають.

"Ми готові і далі реалізувати проєкти, подібні до "Північного потока-2" , — заявив глава Кремля.

Нагадаємо, в рамках форуму в Санкт-Петербурзі Путін також повідомив, що в пʼятницю, 4 червня, був завершений процес укладання труб по першій нитці російського газопроводу.