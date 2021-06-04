Іран запропонував сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців по $150 тис.

Під час переговорів у Києві іранська делегація запропонувала компенсацію сім'ям загиблих українців, які перебували на борту літака МАУ, в розмірі 150 тисяч доларів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні посольства Ірану в Україні.

"Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським сім'ям загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. доларів за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, і звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців" , — ідеться в повідомленні посольства.

За даними іранських дипломатів, під час третього раунду переговорів, який тривав із 2 по 3 червня, іранська делегація повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих у судові органи Ірану. Відзначається, що низка позивачів — іноземні громадяни.