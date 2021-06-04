Експерти назвали продукти, що викликають харчове отруєння

Ризик харчового отруєння високий, і знання червоних прапорців може захистити вас і вашу сім'ю. Відзначається, що це харчове отруєння найчастіше супроводжується діареєю, розладом шлунку, нудотою і блювотою, повідомляє U-News.

Фахівці розповіли про п'ять факторах ризику харчового отруєння:

Їжа, отримана з небезпечних джерел

проблеми з температурою і часом через неправильне зберігання їжі

погана особиста гігієна

забруднене обладнання

неадекватне приготування.

В основному провокувати його можуть такі продукти, як:

яйця;

сире борошно;

м'який сир;

сире непастеризоване молоко;

сире тісто;

Домашня птиця;

червоне м'ясо;

арахісове масло;

сирі фрукти та овочі;

Мал;

зелень;

тунець;

морозиво;

устриці;

готові бутерброди;

проростки насіння.

Автори зробили висновок, що в багатьох випадках перераховані продукти харчування заражені лістерією, бактеріями вібро вульніфікус, кампилобактер, кишковою паличкою і сальмонелою.