Експерти назвали продукти, що викликають харчове отруєння

Експерти назвали продукти, що викликають харчове отруєння

Ризик харчового отруєння високий, і знання червоних прапорців може захистити вас і вашу сім'ю. Відзначається, що це харчове отруєння найчастіше супроводжується діареєю, розладом шлунку, нудотою і блювотою, повідомляє U-News.

Фахівці розповіли про п'ять факторах ризику харчового отруєння:

  • Їжа, отримана з небезпечних джерел
  • проблеми з температурою і часом через неправильне зберігання їжі
  • погана особиста гігієна
  • забруднене обладнання
  • неадекватне приготування.

В основному провокувати його можуть такі продукти, як:

  • яйця;
  • сире борошно;
  • м'який сир;
  • сире непастеризоване молоко;
  • сире тісто;
  • Домашня птиця;
  • червоне м'ясо;
  • арахісове масло;
  • сирі фрукти та овочі;
  • Мал;
  • зелень;
  • тунець;
  • морозиво;
  • устриці;
  • готові бутерброди;
  • проростки насіння.

Автори зробили висновок, що в багатьох випадках перераховані продукти харчування заражені лістерією, бактеріями вібро вульніфікус, кампилобактер, кишковою паличкою і сальмонелою.

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