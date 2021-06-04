Експерти назвали продукти, що викликають харчове отруєння
Ризик харчового отруєння високий, і знання червоних прапорців може захистити вас і вашу сім'ю. Відзначається, що це харчове отруєння найчастіше супроводжується діареєю, розладом шлунку, нудотою і блювотою, повідомляє U-News.
Фахівці розповіли про п'ять факторах ризику харчового отруєння:
- Їжа, отримана з небезпечних джерел
- проблеми з температурою і часом через неправильне зберігання їжі
- погана особиста гігієна
- забруднене обладнання
- неадекватне приготування.
В основному провокувати його можуть такі продукти, як:
- яйця;
- сире борошно;
- м'який сир;
- сире непастеризоване молоко;
- сире тісто;
- Домашня птиця;
- червоне м'ясо;
- арахісове масло;
- сирі фрукти та овочі;
- Мал;
- зелень;
- тунець;
- морозиво;
- устриці;
- готові бутерброди;
- проростки насіння.
Автори зробили висновок, що в багатьох випадках перераховані продукти харчування заражені лістерією, бактеріями вібро вульніфікус, кампилобактер, кишковою паличкою і сальмонелою.