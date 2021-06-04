Порошенко розповів про допит в СБУ

У п'ятницю, 4 червня, в службі безпеки України більше трьох годин проводили допит голови політпартії "Євросолідарності", екс-президента Петра Порошенка у справі про підозру в державній зраді нардепів від "ОТЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака, повідомляє Страна.ua.

Після допиту Порошенко дав коментар журналістам.

Порошенко розповів, що з'явився на допит за власною ініціативою. Він попросив свого адвоката в терміновому порядку зателефонувати в СБУ і призначити допит на найближчу дату. Допит тривав більше трьох годин.

"Я не знаю, чому в 2021 році пан Зеленський посварився з паном Медведчуком, але в 2019 році всі канали Медведчука ... дуже жваво і дуже рішуче підтримували Зеленського під час виборчої компанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою", - заявив екс-президент.

При цьому він уточнив, що сьогодні можна легко пояснити рішення в умовах енергетичної кризи в 2014-2015 році, в умовах окупації Донбасу, купувати вугілля і енергію у Росії.

"Нехай зараз Зеленський пояснить чому в 2021 році на мільярди доларів він купує енергію і вугілля з окупованих територій з Росії. Тоді як ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля який видобувається в Україні", - сказав Порошенко.