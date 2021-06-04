ЄС офіційно оголосив про те, що закриває небо для Білорусі

Європейський рада оголосила в п'ятницю, що вводить заборону на використання білоруськими літаками повітряного простору країн ЄС і на їх допуск в європейські аеропорти.

"Європейська рада сьогодні ухвалила рішення посилити існуючі обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусі, ввівши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників усіх видів", - йдеться в заяві ЄС.

У документі зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерів в дозволі на посадку, зліт з їх території або в використанні їх повітряного простору.

У заяві Євроради не вказано, з якого моменту ця заборона вступає в силу.

Раніше в четвер агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що подібні заходи можуть вступити в силу вже в ніч на суботу.

Крім того, на наступному тижні ЄС збирається обговорити подальші обмежувальні заходи, які можуть торкнутися білоруських міністрів, а також представників командування ВПС Білорусі. Під санкції також може потрапити одна організація - яка саме, не уточнюється.