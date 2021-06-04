Перші 20 осіб виселяються з дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці: хто вони
Перші 20 осіб виселяються з маєтків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, повідомляє Деловая столица.
Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.
"Перші 20 осіб перебувають у процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі і Пущі-Водиці — ред.)", — сказав Данілов.
Він зачитав список цих осіб:
- Панасюк Олена Вікторівна
- Зубко Людмила Миколаївна
- Івченко Віктор Анатолійович
- Матвієнко Ольга Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергій Володимирович
- Гаврилюк Лідія Михаловна
- Васюник Іван Васильович
- Лавринович Олександр Володимирович
- Череп Валерій Іванович
- Гайсинський Юрій Олександрович
- Табачник Дмитро Володимирович
- Петренко Микола Миколайович
- Макар'ян Давид Борисович
- Макар'ян Борис Петрович
- Папіш Ілля Йосипович
- Ільїн Олександр Ігорович
- Богатирьова Раїса Василівна
- Семиноженко Володимир Петрович
- Тополов Віктор Семенович.