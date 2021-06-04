Перші 20 осіб виселяються з дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці: хто вони

Перші 20 осіб виселяються з дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці: хто вони

Перші 20 осіб виселяються з маєтків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, повідомляє Деловая столица.

Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перші 20 осіб перебувають у процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі і Пущі-Водиці — ред.)", — сказав Данілов.

Він зачитав список цих осіб:

  • Панасюк Олена Вікторівна
  • Зубко Людмила Миколаївна
  • Івченко Віктор Анатолійович
  • Матвієнко Ольга Василівна
  • Піскун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергій Володимирович
  • Гаврилюк Лідія Михаловна
  • Васюник Іван Васильович
  • Лавринович Олександр Володимирович
  • Череп Валерій Іванович
  • Гайсинський Юрій Олександрович
  • Табачник Дмитро Володимирович
  • Петренко Микола Миколайович
  • Макар'ян Давид Борисович
  • Макар'ян Борис Петрович
  • Папіш Ілля Йосипович
  • Ільїн Олександр Ігорович
  • Богатирьова Раїса Василівна
  • Семиноженко Володимир Петрович
  • Тополов Віктор Семенович.

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