Перші 20 осіб виселяються з дач у Конча-Заспі і Пущі-Водиці: хто вони

Перші 20 осіб виселяються з маєтків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, повідомляє Деловая столица.

Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перші 20 осіб перебувають у процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі і Пущі-Водиці — ред.)" , — сказав Данілов.

Він зачитав список цих осіб: