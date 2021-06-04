Данілов запевнив, що у санкційних списках РНБО немає випадкових людей

У санкційних списках, які затверджує Рада національної безпеки і оборони, немає жодної випадкової людини, оскільки по кожній особі проводять ретельну перевірку, повідомляє Деловая столица.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ході брифінгу.

"Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини" , — запевнив секретар.

Данілов підкреслив, що у відношенні кожної особи проводять ретельну перевірку.