Данилов пред'явив претензії до Німеччини та Франції за дії РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Німеччина і Франція, як гаранти Будапештського меморандуму, повинні нести відповідальність за окупацію Росією частини Грузії та України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми пам'ятаємо, що у 2008 році Російська Федерація напала на Грузію, і на сьогодні Грузія залишилася без частини своєї території. Після цього в Україні виникла ситуація з окупованим Кримом. Чи повинні за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що повинні", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, 4 червня.