Україна відмовилася від пропозиції Ірану з виплати компенсацій

Обставини, при яких під Тереганом був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752, повинні бути встановлені до початку процесу виплати Іраном компенсацій, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав повинні стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 і їх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу. У той же час, йому повинні передувати встановлення всіх обставин збивання Іраном літака і притягнення винних до відповідальності. Тільки після цього можна говорити про розмір грошових виплат ", - сказав Ніколенко агентству" Інтерфакс-Україна "в п'ятницю.

Він підкреслив, що конкретна сума компенсацій повинна стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням.