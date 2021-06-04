Президент ввів Любченка до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення до складу Ради національної безпеки і оборони України віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні президент України указом ввів першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки пана Любченка до складу, він також відсьогодні є членом Ради національної безпеки і оборони", - розповів Данілов на брифінгу в п'ятницю.

Любченко замінив у складі РНБО Ігоря Петрашка, якого звільнили з посади міністра економіки, торгівлі та сільського господарства 18 травня.