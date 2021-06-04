Кортеж президента Киргизії потрапив ДТП: є загиблий

Кортеж президента Киргизії Садира Жапарова потрапив у ДТП в Іссик-Кульській області. В результаті аварії загинув співробітник охорони глави держави, ще троє постраждали, повідомляє РБК-Украина.

Президентський кортеж потрапив в аварії під час візиту Глави держави в Іссик-Кульську область. Відзначається, що в один з автомобілів супроводу врізалася легкова машина, що виїхала на зустрічну смугу.

За його словами, в результаті ДТП є троє постраждалих і один загиблий з числа співробітників дев'ятої служби Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), що здійснює охорону перших осіб країни.

"Президент в аварії не постраждав, він перебував в іншій машині" ,- уточнили в пресслужбі.

За попередніми даними, водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані.