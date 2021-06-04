У Данії військовим заборонили носити форму поза службою

У Данії військовослужбовцям Збройних сил відтепер необхідно буде отримати попереднє погодження, якщо вони хочуть з’явитися у формі на демонстрації, політичних дебатах або інших заходах як приватна особа, повідомляє Европейская правда.

Причиною для запровадження такого правила, серед іншого, стало те, що деякі люди з’явилися у військовій формі на демонстраціях, організованих групою Men In Black - рухом данських "коронаскептиків".

"Коли ми з’являємося у формі, ми є частиною чогось більшого. Ніколи не має бути сумніву щодо того, коли ми представляємо Збройні сили, а коли діємо як приватні особи" , - пояснив командувач Флеммінг Лентфер.

Він зазначив, що вважає недоречним, коли військово службовці з’являються у формі на заходах, які не відображають позицію та цінності Збройних сил.

"Важливо розуміти, що коли ми обмежуємо використання форми Збройних сил поза службою - це про захист репутації та неупередженості Збройних сил. Це не про втручання у свободу вираження думки або свободу зібрань військовослужбовців" , - додав Лентфер.

Без погодження з командуванням відтепер не буде дозволено виходити у військовій формі на будь-які акції та демонстрації, політичні дебати, та "у зв’язку з роботою для іншого роботодавця", у тому числі якщо це волонтерство.