На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову спалахнув конфлікт

Киргизстан почав евакуацію населення з прикордонних населених пунктів через чергове загострення на кордоні з Таджикистаном, повідомляє Деловая столица.

Повідомляється, що з місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району евакуюють людей похилого віку, жінок і дітей. Всіх евакуйованих просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. При цьому у повноважного представника уряду в Ошській області поки не коментують ситуацію.

Зазначимо, в ніч на 4 червня таджицька сторона, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про демаркацію державного кордону, встановила контейнер на неописаній ділянці кордону в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайского району Ошської області із заходом вглиб Киргизстану на 1 000 метрів.

Глава Державного комітету небезпеки Киргизстану Камчибек Ташиєв вилетів на переговори.

Нагадаємо, під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану загинули 34 людини. Загальна кількість постраждалих сягає 173 осіб.