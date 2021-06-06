Як виглядав перший автомобіль Курта Кобейна

Курт Кобейн був фронтменом легендарного гурту Nirvana і вважається одним із впливових людей в історії рок-н-ролу. Він вів типовий спосіб життя для рок-зірки, але не завжди був безрозсудним, повідомляє Обозреватель.

За кермом автомобіля він хотів почуватися у безпеці та, за чутками, був великим шанувальником Volvo. Він не кидав грошей на вітер і не купував дорогих автомобілів. Як повідомляє сайт HotCars, його першою машиною був Dodge Dart 1965 року.

Невідомо, скільки автомобілів належало Кобейну, але Dart точно був одним із них. Автомобіль показали на виставці на честь лідера Nirvana в ірландському Ньюбріджі в 2018 році.

Dodge Dart, який належав Курту Кобейну. Джерело: Classic Car Journal

Це була третя серія Dart, і вона мала декілька варіантів із різними двигунами. Якою саме керував Курт, теж невідомо, але враховуючи його схильність до безпеки, то, мабуть, тою, що з найменшим двигуном. Це був би рядний шестициліндровий агрегат на 101 к.с. і з заднім приводом. В іншому варіанті був двигун V8 на 235 к.с.

У 1965 році Dodge вдосконалив модель, встановивши більші 14-дюймові колеса та модернізувавши підвіску. Перші збільшилися, тому що їх оснастили новими дисковими гальмами.

Також машині встановили кондиціонер та ремені безпеки передніх сидінь, що точно могло потішити Кобейна.

В автомобіля було декілька версій із різними двигунами. Джерело: HotCars

Dart був доступний із три- або чотириступеневою механічною коробкою передач та з автоматичною системою TorqueFlite. У 1965 році це авто було дуже популярне. 40% постачань Dodge припадали саме на нього.

Найпопулярнішою версією Dart того року був дводверний седан із середньою вартістю всього 2650 доларів. Автомобіль випускали з 1963-го до 1966 року, коли марка вирішила піти далі.

Це могла бути не найкрутіша машина молодого Кобейна, але вона точно передавала його смак. Його батько Дональд був автомобільним механіком, і можливо саме через це Курт любив великі старі машини.