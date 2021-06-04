СБУ заблокувала кібератаку спецслужб РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України виявили факти цілеспрямованого поширення спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою пошкодити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування і об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Фахівці СБУ встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ", - повідомляє прес-служба СБУ.

Шкідливе ПЗ ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування) на уражений комп’ютер. Це дає можливість віддалено повністю контролювати комп'ютер.

Фахівцям вдалося встановити контрольно-командні сервери, які, зокрема, розташовані на території Росії.

Кіберфахівці СБУ рекомендують виконати термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема, використовуючи індикатори, опубліковані в платформі MISP-UA, для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних заходів.