Що очікується на валютному ринку на вихідних

У п'ятницю зміцнення національної валюти на міжбанківському валютному ринку продовжилося з новими силами. Національний банк був змушений вдруге за тиждень провести інтервенцію на покупку валюти, щоб хоч трохи загальмувати падіння долара до гривні.

Істотне переважання пропозиції валюти над попитом відчувалося з самого ранку. Періодично обсяг заявок на продаж в 1,5-2 рази перевищував запити покупців. Під тиском продавців котирування продовжили зниження, опустившись до обідньої перерви до 27,25 гривень на покупку. До кінця обідньої перерви пропозиція перевищувала попит в 4 рази. Виникла загроза обвалу долара. Національний банк був змушений відреагувати. Регулятор вийшов з інтервенцією на покупку валюти і придбав 20 млн доларів за ціною 27,25 гривень, після чого знову пішов. Після відходу Нацбанку котирування продовжили зниження.

До закриття торгів п'ятниці опустилися на 5,3 копійок на покупці і 3,7 копійки на продажу в порівнянні із закриттям четверга.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,28 / 27,325 (покупка / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися ще вужче, ніж у четвер: спред на відкритті склав всього 4,5 копійки. Вже о 08:45 пройшла перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,30 гривень. До 10:05 угоди йшли в діапазоні 27,31-27,34 гривень, але потім продавців стало ще більше, і котирування пішли вниз. На 12 годину цінники і на покупку, і на продаж пішли нижче 27,30 гривень, і у продавців почалася справжня паніка. Вони поспішали віддати валюту, не особливо замислюючись про ціну. В районі обідньої перерви на ринку з'явився Нацбанк з ордером на покупку на рівні 27,25 гривень. До цього моменту заявок на продаж було в 4 рази більше, ніж на покупку. Після обіду з великих покупців на ринку залишився тільки Нацбанк. Він не став змінювати свої звички, придбав 20 млн доларів - і пішов з ринку, після чого котирування опустилися ще нижче.

Котирування закриття - 27,24 / 27,273 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 8,8 млн у порівнянні з четвергом і склав 146 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,3071 гривень.

Офіційний курс долара на 7 червня встановлений на позначці 27,2914 гривень за долар, зниження на 4,86 копійки.

Офіційний курс євро на 4 червня встановлений на позначці 33,0635 гривні за євро, зниження на 19,42 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2170. Сьогодні євро продовжив падіння до американського долара і опустився до позначки 1,2102 долара. Однак після публікації американських даних по зайнятості, які виявилися набагато гіршими за прогнозні, долар відновив падіння до інших провідних світових валют. Євро скористався ситуацією і піднявся до 1,2184 долара.

Російський рубль сьогодні продовжив зміцнення американського долара і до вечора досяг 72,77 рублів за долар. Новина про наміри Росії виключити долар з Фонду національного добробуту, замінивши його євро, китайським юанем і золотом, продовжує грати проти долара, сприяючи далной зростання рубля. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,77-72,83 рубля за долар. У Києві ціна готівкового рубля залишилася на колишньому рівні - 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Валютний ринок охопила ейфорія: гривня продовжує зміцнення до іноземних валют, навіть незважаючи на переговори, відновлені інтервенції Національного банку. Кожен день долар дешевшає на 6-8 копійок, і аналітики не беруться передбачити, де зупинка.

У Києві готівковий долар до вечора подешевшав до 27,20 гривень. На вихідних в столиці долар продаватимуть по 27,20-27,22 гривень, а ось здати його за нормальною ціною буде проблематично: обмінники опустять цінник на покупку якомога нижче.

Подешевшав сьогодні і євро: до вечора п'ятниці його продавали по 33,05-33,10 гривень. Втім, зростання євро на FOREX після обіду може спровокувати зростання попиту на нього, але навряд чи цінник на продаж на вихідних підніметься вище 33,15 гривень.

Що стосується російського рубля, його зміцнення йде паралельно зі зміцненням гривні, тому ціна готівкового рубля в столиці залишиться на колишньому рівні: 3,70-3,72 гривні. Там же, де будуть пропонуватися невеликі обсяги російської валюти, можна буде побачити навіть нижчі цифри: 3,68-3,69 гривень за 10 рублів.

В цілому ж, на валютний ринок прийшло літо: зниження активності операцій на готівковому ринку і чергове сезонне зміцнення гривні.