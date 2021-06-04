Євросоюз поновив правила ввезення готівки і цінних речей

Євросоюз ввів нові правила ввезення грошей в сумі понад € 10 тис. І цінних речей. Вони були прийняті для посилення боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності. Оновлені вимоги почали діяти з 3 червня 2021 року, повідомляється на сайті Єврокомісії, повідомляє UBR.

Люди, які перетинають митний кордон ЄС, зобов'язані заповнити декларацію, якщо вони везуть більше € 10 тис :

готівки (або еквівалент в іншій валюті);

банкнот і монет (включаючи валюту, яка зараз вийшла із загального обігу, але яку все ще можна обміняти в фінансовій установі або центральному банку);

оборотні інструменти на пред'явника: чеки, дорожні квитки, векселі та грошові перекази;

золоті монети з вмістом золота не менше 90%;

золоті злитки, самородки з вмістом золота не менше 99,5%.

У декларації повинна бути інформація про походження грошей та їх використанні в подальшому. Документ можна заповнювати будь-якою мовою.

При цьому митні органи можуть вимагати подання декларації та при перевозі менших сум грошей, якщо вони запідозрять їх зв'язаність зі злочинною діяльністю.

Також декларацію протягом 30 днів повинні подавати люди, які пересилають більш € 10 тис. Поштою або кур'єром.

У разі відсутності документа або наявності ознак зв'язку зі злочинною діяльністю гроші можуть бути конфісковані, а їх власник - оштрафований.