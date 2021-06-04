Лопатою і ломом: під Києвом чоловік жорстоко розправився з сусідом

У селі Аркадіївка Броварського району конфлікт між сусідами закінчився жорстоким вбивством. 62-річний чоловік напідпитку прийшов до сусіда та побив його сапою, а той вбив його, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Причиною трагедії стали постійні сварки між чоловіками. Цього разу озброївшись сапою, чоловік пішов з’ясовувати стосунки до сусідів. Під час сварки, не стримавши свою лють, ударив односельця сапою. Натомість господар будинку схопив лопату і лом та у відповідь наніс кривднику 8 ударів по голові та 4 удари по спині" ,- йдеться в повідомленні.

Від отриманих тяжких травм чоловік помер на місці події. Правоохоронці з'ясували, що загиблий раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім'ї.

Зловмисника вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство.