Ford заплатить мільярди доларів за махінації з авто

Американського автовиробника Ford Motor підозрюють в махінаціях з поставками фургонів, замаскованих під легкові авто, на мільярди доларів. За заявою Прикордонно-митної служби США (US Customs and Border Protection (USCBP)) компанія роками провертала незаконну схему з транспортуванням автомобілів з Європи заради економії на мито, повідомляє Лента.Ру.

З 2013 року USCBP постановила змінити розмір ввізного мита з 2,5 до 25 відсотків для модельного ряду Transit Connect, віднісши їх до вантажівок. Тоді Ford, щоб заощадити, став відправляти автомобілі зі своїх заводів з Туреччини в США під виглядом легкових авто, прибираючи з вантажівок вікна і сидіння для проходження контролю.

Прикордонно-митна служба США вимагає з Ford Motor доплати по митах в розмірі 181 мільйона доларів і намагається пред'явити штраф за ухилення від сплати мит в розмірі від 652 мільйонів до 1,3 мільярда доларів.

"Програму транспортування Transit Connect запустили по давно чинним тарифними правилами. Компанія має намір і далі оскаржувати інтереси в суді", - коментують ситуацію представники Ford.

Transit Connect і більший вантажний фургон Transit - одні з найважливіших в лінійці транспорту Ford, незважаючи на те, що це не найпопулярніший автомобіль для особистого користування.

Ford будує заводи по всьому світу і просуває екологічний транспорт, плануючи повний перехід на електромобілі до 2030 року. У 2019 компанія заявила про відхід з ринку Росії, зберігши сегмент легкових комерційних автомобілів. Акціонери спільного американо-російського підприємства Ford Sollers домовилися про його реструктуризації. На заводі з літа 2021 року почнеться випуск седанів класу люкс Aurus Senat. У березні представники Ford анонсували програму запуску до 2022 року свого першого серійного виробництва електрокарів в Росії.