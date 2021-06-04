Після санкцій РНБО досягнуто фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні, повідомляє УНИАН.

Про це Зеленський заявив у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня.

"За три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні" , - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів.