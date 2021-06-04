Після санкцій РНБО досягнуто фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні, повідомляє УНИАН.
Про це Зеленський заявив у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня.
"За три тижні шістьом злодіям у законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні", - зазначив глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів.
"Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди", - наголосив президент.