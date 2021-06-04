На Харківщині конфіскували пітбуля, який нападав на сусідів

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області конфіскував у мешканки Ізюма пітбуля, який нападав на людей та інших собак, повідомляє InfoResist.

Зазначається, що жінка, “ утримуючи домашнього улюбленця бійцівської породи «Пітбуль» допустила безконтрольний вихід тварини за межі її утримання, а саме приватного будинку, в результаті чого собака нанесла тілесні ушкодження собаці сусіда, котрий неподалік вигулював свою собаку на повідку ”.

При розгляді справи свідки заявили, що подібні випадки відбувалися неодноразово. Собака часто вибігала за територію двору і нападала на інших собак і людей.

Суд визнав власницю пітбуля винною у вчиненні правопорушення за ч.2 ст. 154 КУпАП (Порушення правил утримання собак і кішок) та оштрафував.

Також суд постановив конфіскувати тварину.