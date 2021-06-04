АРМА заявило про напад на заступника голови агентства Павленка

У Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомили, що вранці 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка, загрози його життю немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці АРМА в соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

В агентстві зазначили, що сподіваються на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронних органів щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників.