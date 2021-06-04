Німецьких велосипедистів, які заїхали в Україну оштрафують і передадуть Польщі

Двоє громадян ФРН, які незаконно перетнули державний кордон України, будуть передані Польщі в рамках реадмісії, повідомляє Страна.ua.

Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Вони вважали, що їм не потрібно оформлятися офіційно в пунктах пропуску, тому вирішили прокласти свій маршрут так, щоб він проходив через зелену ділянку кордону. Вони не є злісними порушниками кордону, оскільки всі документи у них також в наявності. Вони пояснили, чому так відбулося. Однак відповідно до нашого законодавства вони притягнуті до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону - це стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф. Зараз німці чекають повернення до Польщі, оскільки це сталося саме на цій ділянці кордону, і передача їх польській стороні відбудеться в рамках реадмісії" , - розповів Демченко.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали у Львівській області двох німців, які незаконно перетнули на велосипедах кордон. Вони думали, що Україна є країною Євросоюзу, тому в'їжджати з Польщі можна і не через пункти пропуску.