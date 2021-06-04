Зеленський не може ініціювати референдум - юристи
Відомі юристи Андрій Портнов і Олена Лукаш прокоментували заяву Володимира Зеленського про те, що перше питання, яке винесуть на всеукраїнський референдум, буде про статус олігархів, повідомляє Страна.ua.
Пости на цю тему вони опублікували в своїх телеграм-каналах.
За словами Портнова, у президента немає повноважень виносити на референдум закони про олігархів.
"Єдина теоретична можливість ініціювати якийсь подібне питання - це тільки народна ініціатива і строго після збору трьох мільйонів підписів у не менш, ніж двох третинах областей. Але на тлі П О С Т указами вироків в принципі нічого страшного, яка вже різниця", - написав адвокат (про те, хто і як має право виносити на референдум питання можна докладно прочитати тут).
А екс-міністр юстиції Олена Лукаш вважає, що ніякого референдуму про статус олігархів не буде.
"Вартість одного всеукраїнського референдуму близько 2 мільярдів гривень. Природно, в бюджеті вони не закладені. Часу на підготовку і проведення (за скромними підрахунками) має піти місяці три (60 днів від указу про проведення до дня голосування плюс оргпитання (ст.29 закону" Про всеукраїнський референдум ")", - зазначила Лукаш.
Також вона нагадала, що згідно із законом на всеукраїнський референдум може виноситися тільки одне питання. А Зеленському навряд чи вийде пояснити людям, чому перший референдум по його ж закону про референдум, та ще вартістю в два мільярди гривень буде не про мир і Мінських угодах, нема про тарифах, які не про землю і згубних реформах, а про статус олігархів.
І задає Зеленський це питання людям при наявності своєї більшості в парламенті, яка уповноважена виборцями приймати закони. Яке, крім того, повинна буде розглянути закон, імплементує рішення референдуму. (Ч.1 ст. 4 Закону) .Рассмотреть і прийняти рішення.
"Зверніть увагу на ці дієслова. Вони не зобов'язують точно імплементувати висловлену волю народу. Вони вимагають розглянути і прийняти якесь рішення.
Ви може вже призабули, але 20 травня 2021 р Зеленський вже анонсував можливий референдум по ситуації на Донбасі. І що? Де указ про призначення референдуму? Де пропозиції Кабміну щодо змін до закону про держбюджет, де оргмеропріятія? Коротше, слухаю я відео Зеленського про успіхи його РНБО і згадую тільки один анекдот. Про"ну так і виговоріть",- написала Олена Лукаш.
Також, на її думку, саме по собі поява ідеї про референдум каже, що за закон про олігархів голосів в Раді немає.
"Були б на це голоси в парламенті, не треба було б ніякого референдуму. Значить, голосів немає і страшно сьогодні не олігархи. Тому був придуманий трюк з референдумом", - вважає Лукаш.