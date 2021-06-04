На балансі Укрзалізниці знайшли двох ведмедів

Тварини перебувають на утриманні Запорізької дитячої залізниці. Їх відправлять на реабілітацію і утримання у "ведмежий санаторій" у Нідерландах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про незвичайне майно повідомив у фейсбуці голова правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Точно знав, що у процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді саун, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але ведмедів точно не очікував", - зазначив він.

За його словами, новий будинок для тварин шукають вже кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів не можуть їх прийняти - немає місць.

Ведмеді відправляться в зоопарк у місті Ренен у Нідерландах.

"Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном і водоспадом. Усі витрати на трансфер і утримання бере на себе зоопарк", - зазначив Юрик.

Глава правління "УЗ" зазначив, що зараз держкомпанія "проходить кола бюрократичного пекла" і опрацьовує механізм передачі тварин.