ЄС планує запровадити єдиний електронний гаманець-паспорт

Оренда автомобіля за кордоном, відкриття банківського рахунку або звернення за медичною допомогою в Європі в майбутньому може стати простіше. Європейська комісія (ЄК) представила проект так званого електронного гаманця, щоб люди могли легко використовувати електронні документи на всій території Європейського Союзу, повідомляє 420on.

У період пандемії covid велика частина життя перейшла в цифрову середу. Крім того, аналогічні цифрові гаманці вже були впроваджені установами і компаніями в окремих державах-членах.

«Європейська цифрова ідентифікація дозволить нам робити на території всього Євросоюзу то, що ми робимо вдома в своїй країні, без будь-яких додаткових витрат і з меншими труднощами», - заявила сьогодні віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Проект постанови зобов'язує держави-члени ЄС надавати цифрову ідентифікацію будь-кому, хто її запитує. Документи, які зараз люди носять з собою в звичайному гаманці, можна буде зберігати в мобільному телефоні. Великі інтернет-платформи будуть приймати платежі за допомогою електронного гаманця.

В даний час різні форми цифрової ідентифікації використовуються людьми в 14 країнах ЄС, включаючи Чехію. Доступ до них має до 60% населення Євросоюзу, але, за даними Брюсселя, використання електронних платіжних систем обмежена, а іноді і дуже складно. Система потребує удосконалення.

«Електронні гаманці принесуть користь великим і малим європейським компаніям, які зможуть пропонувати новий спектр послуг», - сказав комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Критики проекту стурбовані крадіжкою конфіденційних даних або втратою контролю над особистою інформацією в зв'язку з цифровою ідентифікацією. За словами Вестагер, європейський цифровий гаманець матиме вищий рівень безпеки, і люди будуть знати, які дані і кому вони надають.

Проект створення електронних гаманців буде обговорюватися країнами-членами ЄС і Європейським парламентом у другій половині року. Схвалити його планується в 2022 році.