Данилов озвучив бар'єри для вступу України в НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна з наявною олігархічною економікою не вступить в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО, повідомляє УНІАН.

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Сьогодні дійсно на засіданні (РНБО) проговорювалося питання про інтеграцію до Альянсу. Питання обговорювалося в закритому режимі, тому що переважно це питання відноситься до військового співробітництва" , - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що НАТО - це у першу чергу стандарти, але не тільки стандарти військової галузі, але і демократичного суспільства.

"Якщо у нас буде така олігархічна економіка, яка у нас сьогодні є, - то нас ніяке НАТО не чекає" , - наголосив Данілов.

У зв'язку з цим, він зазначив, що сьогодні в вперше в історії України порушуються для вирішення такі питання, які спрямовані на те, аби держава рухалася врешті до Європи, цивілізованих країн і цивілізованого світу.

Секретар РНБО вважає, що інших оборонних альянсів для вступу України, окрім НАТО, не існує.