Данилов озвучив бар'єри для вступу України в НАТО
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна з наявною олігархічною економікою не вступить в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО, повідомляє УНІАН.
Про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Сьогодні дійсно на засіданні (РНБО) проговорювалося питання про інтеграцію до Альянсу. Питання обговорювалося в закритому режимі, тому що переважно це питання відноситься до військового співробітництва", - заявив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що НАТО - це у першу чергу стандарти, але не тільки стандарти військової галузі, але і демократичного суспільства.
"Якщо у нас буде така олігархічна економіка, яка у нас сьогодні є, - то нас ніяке НАТО не чекає", - наголосив Данілов.
У зв'язку з цим, він зазначив, що сьогодні в вперше в історії України порушуються для вирішення такі питання, які спрямовані на те, аби держава рухалася врешті до Європи, цивілізованих країн і цивілізованого світу.
Секретар РНБО вважає, що інших оборонних альянсів для вступу України, окрім НАТО, не існує.
"Є альянс НАТО, який чітко є зрозумілим, в якому прописані правила - де є 5 стаття (Вашингтонського договору про створення НАТО - УНІАН), якщо хтось, не дай боже, нападає на країну, яка є членом НАТО, то усі гуртом дають відсіч", - наголосив Данілов.