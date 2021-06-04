Торговці затопленого ринку під Херсоном підірвали мережу
В Україні злива, яка йшла 2-3 червня затопила міста. Зокрема на Херсонщині "велика вода" прийшла на ринок, що неподалік обласного центру, повідомляє РБК-Украина.
Відео опублікував користувач Sasha Guk на своїй facebook-сторінці.
На відео видно, що торговці, точки яких перетворилася на величезну калюжу, розважаються посеред ринку.
"Танці у калюжі після дощу. Херсон, ринок Копані", — йдеться у коментарі до відео.
Під запальну музику танцювала пара, а також хлопець у великих гумових чоботях, який крутився на одній нозі серед "хвиль".