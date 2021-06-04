Помпео заявив про приховування військових розробок в лабораторії Уханя

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив про приховування Китаєм справжніх розробок в Уханській лабораторії, звідки, за його даними, міг статися витік небезпечного коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

Він виступив в ефірі Fox News, запевняючи, що Китай міг би легко пояснити все, що відбувається у світі, якби захотів.

Ексчиновник додав, що команда Держдепартаменту виконала хорошу роботу, оскільки «ми подолали багато внутрішньої бюрократії», щоб з'ясувати деталі та подолати заборони тих, хто намагається приховати важливу інформацію. Він попередив, що Китай не хоче, щоб світ знав про секретну військову діяльність, що проводиться в Уханському інституті вірусології (WIV) напередодні спалаху коронавірусу: «Китай не бажає, щоб світ знав, що сталося».

"Насправді ми знаємо дуже багато. Ми знаємо, що було проведено дослідження функцій, що ця лабораторія була четвертого рівня і раніше мала витоку через недоліки в безпеці. Ми знаємо, що були лікарі, які захворіли та були госпіталізовані восени 2019 року. ми знаємо, що в тій же лабораторії велася військова діяльність. Ми не знаємо, що вони робили, і те, що вони не хочуть, щоб ви знали, говорить про те, що ми не повинні сумніватися. Вони могли б прояснити все за хвилину, якби захотіли. Коли ми доберемося до кінця цієї історії, ми покажемо, що китайці знали, що сталося, і їх вірусологічна лабораторія була в центрі цього" , - заявив колишній глава Держдепу.

Він також розкритикував «невігластво» провідного експерта з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі з питань діяльності Комуністичної партії Китаю (КПК). Він назвав «наївністю» вірити, що КПК піклується про те, що в «Ухані є люди, які вмирають». У четвер вранці Фаучі неодноразово захищав Китай, заявивши CNN, що «досить надумано стверджувати, ніби китайці навмисно створили щось, що буде вбивати їх самих та інших людей».