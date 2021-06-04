В Іспанії збираються садити за акції проти абортів

Іспанський уряд збирається внести зміни до кримінального кодексу, що передбачають позбавлення волі за акції і поширення інформації проти абортів навпаки медичних центрів, де ці аборти проводять, повідомляє Noticia.

Тим, хто будуть роздавати листівки біля лікарень, загрожує до одного року в'язниці. Якщо зміни в КК вступлять в силу, садити будуть навіть за мирну агітацію, і навіть в тому випадку, якщо активіст безпосередньо не контактував з вагітною жінкою, а просто намагався донести до неї інформацію.

Противниками абортів в Іспанії часто виступають представники Церкви. Так, архієпископ Валенсії назвав аборт, евтаназію, штучне запліднення, одностатеві шлюби і сепаратизм "основними загрозами для Конституції". Аборт він назвав "порушенням права на життя".https://noticia.ru/allnews/obs...