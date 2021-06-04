Малюська перерахував тих, хто точно потрапить до списку олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський і п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбачений президентським законопроєктом про деолігархізацію, заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (в реєстр олігархів - ред.) ..."Європейська солідарність" усвідомлює, що їх лідер (Петро Порошенко - ред.) теж автоматично потрапляє в реєстр і це теж зрозуміло" , - сказав Малюська в ефірі передачі" Свобода слова Савіка Шустера "на телеканалі" Україна "в п'ятницю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на цьому тижні вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політична вага в суспільному житті (олігархів)" (№5599).