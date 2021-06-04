РНБО ухвалила таємне рішення з безпеки на кордоні з Кримом
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розповів про рішення органу, яке на засіданні 4 червня було прийнято в таємному режимі. Рішення стосується забезпечення безпеки на кордоні з Кримом, повідомляє Страна.ua.
Про це Данилов розповів на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
"Сьогодні було прийнято рішення за дорученням президента, яке було дано ще 28 квітня під час поїздки в Херсонську область, відпрацювати додатково забезпечення безпеки на цій території (на кордоні з Кримом - Ред.). Воно розглядалося в таємному режимі", - повідомив Данилов.