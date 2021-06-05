Данилов в ефірі пригрозив Олегу Ляшко за "дебільні висловлювання"

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов і колишній народний депутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко посварилися в прямому ефірі. Експарламентарій назвав заяви опонента "дебільними", а Данілов попередив, що ще одне таке зауваження – і вони "вийдуть за ефір, повідомляє Обозреватель.

Перепалка відбулася під час програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка транслювалася в п'ятницю, 4 червня, на YouTube-каналі Shuster online.

Ляшко розкритикував Данілова за те, що той сказав, що Німеччина і Франція повинні нести відповідальність за ненадання Україні та Грузії в ПДЧ у НАТО у 2008 році.

"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні в невиконанні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважаєте, що агресія – це винні Німеччина, ﻿Франція? Що ми не отримали членства в НАТО – це винні Німеччина, Франція, а не ми?.." , – емоційно сказав колишній нардеп.

Він також вказав, що іноді краще "мовчати або щось випити, ніж щось молоти".

Ляшко. Джерело: Скрин відео

Політик також порадив "думати головою", роблячи якісь заяви. На думку Ляшка, слова секретаря РНБО шкодять національним інтересам України.

"Хлопці, ви ж головою думайте, коли ви це говорите. Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!" , – емоційно заявив Ляшко.

Данилов. Джерело: Скрин відео

"Ще раз ви мені зробите таке зауваження – ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти чи що ви там робили" , – відповів йому Данілов.

Емоційний виступ Ляшка:

Відповідь Данилова, яку той озвучив уже після рекламної паузи: