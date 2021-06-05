Данилов в ефірі пригрозив Олегу Ляшко за "дебільні висловлювання"
Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов і колишній народний депутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко посварилися в прямому ефірі. Експарламентарій назвав заяви опонента "дебільними", а Данілов попередив, що ще одне таке зауваження – і вони "вийдуть за ефір, повідомляє Обозреватель.
Перепалка відбулася під час програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка транслювалася в п'ятницю, 4 червня, на YouTube-каналі Shuster online.
Ляшко розкритикував Данілова за те, що той сказав, що Німеччина і Франція повинні нести відповідальність за ненадання Україні та Грузії в ПДЧ у НАТО у 2008 році.
"Ви вважаєте, що Німеччина і Франція винні в невиконанні Мінських домовленостей, а не Росія? Ви вважаєте, що агресія – це винні Німеччина, Франція? Що ми не отримали членства в НАТО – це винні Німеччина, Франція, а не ми?..", – емоційно сказав колишній нардеп.
Він також вказав, що іноді краще "мовчати або щось випити, ніж щось молоти".
Політик також порадив "думати головою", роблячи якісь заяви. На думку Ляшка, слова секретаря РНБО шкодять національним інтересам України.
"Хлопці, ви ж головою думайте, коли ви це говорите. Це життя наших людей. Українці гинуть на фронті через ваші дебільні заяви!", – емоційно заявив Ляшко.
"Ще раз ви мені зробите таке зауваження – ми вийдемо з вами за ефір. Я жодній людині не дозволю, щоб мене робили дебілом про дебільні заяви. Це ви будете там у Верховній Раді в себе репетувати, сіно їсти чи що ви там робили", – відповів йому Данілов.
Емоційний виступ Ляшка:
Відповідь Данилова, яку той озвучив уже після рекламної паузи: