Представник США в червні відвідає країни Кавказу

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер з 6 по 13 червня відправиться з візитом до Грузії, Вірменії та Азербайджану, повідомляє ТАСС.

Про це заявили в п'ятницю у прес-службі Держдепартаменту США. Метою візиту, за твердженням американського зовнішньополітичного відомства, стане "просування двосторонніх і регіональних пріоритетів" і "підтримка демократичного та економічного розвитку в регіоні".

У Грузії Рікер зустрінеться з представниками уряду, опозиції та громадянського суспільства, щоб обговорити виконання підписаної 19 квітня правлячою партією і частиною опозиції угоди щодо виходу з політичної кризи, а також "триваючу агресію і окупацію грузинської території з боку Росії".

У Вірменії і Азербайджані в.о. помічника держсекретаря також зустрінеться з представниками влади, громадянського суспільства та бізнесу двох країн і обговорить "двосторонні пріоритети і питання, пов'язані з конфліктом в Нагірному Карабасі".