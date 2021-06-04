Сербія почала виробництво вакцини Супутник V

Президент Росії Володимир Путін і сербський лідер Александар Вучич дали старт виробництву російської вакцини "Супутник V" на території Сербії. Церемонія запуску виробництва пройшла онлайн з белградського Інституту вірусології, вакцин і сироваток "Торлак", трансляцію вело в п'ятницю сербське агентство "Танюг, повідомляє ТАСС.

"Красно дякуємо вченим з Росії, ми є свідками великого кроку для Сербії, допомога Росії та російського народу допоможе Інституту "Торлак" перетворитися в міжнародний регіональний центр високоякісних вакцин. Людинолюбство, виявлене з боку РФ щодо Сербії, є свідченням високої якості політичних відносин, які пов'язують наші країни, наші братські народи. Шановний Володимире Володимировичу, для мене велика честь і привілей від імені Сербії запустити сьогодні виробництво нашої російсько-сербської вакцини разом з вами <...> Ми починаємо виробництво 4 млн вакцин "Супутник V" , - заявив президент Сербії Александар Вучич.

Сербський лідер нагадав, що "Супутник V" порівнювали з автоматом Калашникова, і запевнив, що Інститут "Торлак" буде прагнути до надійності і якості цієї знаменитої російської зброї.

"Сьогодні з братньої Росії надходять партії зброї проти COVID-19" , - зазначив він.

Після цього директор белградського Інституту вірусології, вакцин і сироваток "Торлак" Віра Стоілковіч заявила, що Сербія стане першою країною в Європі, яка почне виробляти російську вакцину.

"Сербія була однією з перших країн в Європі, хто почав робити щеплення вакциною "Супутник V". Сьогодні Сербія лідирує в Європі за кількістю прищеплених громадян, понад 30% повнолітнього населення Сербії вакциновано, що у два рази вище середнього показника по Європі. Окремо зазначаємо роль президентів Александара Вучича і Володимира Путіна, завдяки яким Сербія стане першою країною в Європі, хто почне виробництво вакцини "Супутник V" на своїй території" , - зазначила вона.

Потім Віра Стоілковіч по команді російського і сербського президентів натиснула на кнопку, офіційно давши початок виробництва вакцини в Сербії.