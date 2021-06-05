Міноборони США відмовилося вивішувати ЛГБТ-прапори на військових базах

Міноборони США відмовилося вивішувати райдужні прапори ЛГБТ-спільноти на діючих військових базах, повідомляє Лента.Ру.

Про це телеканалу CNN розповів офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що військове відомство продовжить дотримуватися чинної політики, яка виключає появи неофіційних прапорів на своїх об'єктах. При цьому Кірбі уточнив, що це рішення «жодним чином не відбивається на повазі та захопленні, які ми відчуваємо до всього нашого ЛГБТК+ персоналу в уніформі та без неї».

Телеканал вказав, що рішення Пентагону не збіглося з позицією Держдепу. Раніше глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен видав загальний дозвіл диппредставництвам США підіймати райдужний прапор на одному флагштоку з американським прапором.

4 травня лейтенант Військово-морських сил США Тревіс Екерс опублікував фотографію першого в історії країни екіпажу військового вертольота, що повністю складається з відкритих геїв. Він назвав цю подію «історичним моментом».