Бразилія схвалила використання вакцини Супутник V

Бразильський фармрегулятор Anvisa схвалив обмежений імпорт і застосування російської вакцини від коронавируса «Супутник V, повідомляє Лента.Ру.

У Twitter-акаунті вакцини уточнюється, що перша партія препарату прибуде в латиноамериканську країну в липні. При цьому дозволяється ввезення вакцин тільки з виробничих підприємств, перевірених регулятором.

Бразильська влада заборонили вакцинацію «Супутником V» осіб молодше 18 років, вагітних і жінок, що годують, а також хворим з рядом патологій. Також вакцину не зможуть отримати ті, хто раніше виховувався проти COVID-19 іншими препаратами, отримував імуноглобуліни, імунодепресанти, хіміо або променеву терапію, або різні антитіла.