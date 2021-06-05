Стала відома назва нової Windows

Нова десктопна операційна система від компанії Microsoft отримає назву Windows 11. Її офіційно презентують у червні цього року, повідомляє Обозреватель.

Про це у Twitter повідомив відомий інсайдер Еван Бласс. При цьому він не сказав, звідки йому відома ця інформація. Але інші інсайди Бласса свідчать про те, що його дані точні.

"З відділу "Не робіть знімків екрана цієї збірки": готується до випуску ОС Microsoft під назвою Windows 11" , – написав він.

Розкрито назву й дату показу нової Windows. Джерело: Скриншот

Зазначимо, що згідно з ранніми витоками в мережі, творці Windows істотно змінять інтерфейс ОС. Замість прямокутних форм нові іконки отримають округлу форму. І замість яскравих контрастних кольорів буде градієнтне забарвлення різних елементів дизайну.

Нагадаємо, Microsoft офіційно покаже нову Windows 24 червня. Спершу буде доступна тестова збірка ОС. Робочий варіант буде запущено ближче до кінця року.