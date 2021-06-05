СБУ спіймала випускника, який пообіцяв у роликах теракти на "останній дзвоник"

Кіберспеціалісти СБУ встановили особу користувача, який розмістив в соцмережі два відеоролики з повідомленням про те, що 5 червня (в день останнього дзвоника) у двох харківських школах відбудуться події на зразок травневого теракту в російській Казані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Менш ніж за добу кіберспеціалісти встановили автора цього відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з'ясували, що ці повідомлення не мають під собою ніяких реальних підстав" , - написав на своїй сторінці в Facebook начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, одинадцятикласник сам змонтував ці відеоролики, щоб отримати популярність в соцмережі.