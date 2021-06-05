5 червня 2021 - яке сьогодні свято, чим день увійшов в історію, прикмети та заборони

5 червня - 156-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 209 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 травня Юліанського календаря, повідомляє УНІАН.

Яке свято 5 червня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день очищення водойм, День черепашачих гонок, День персонального комп'ютера Apple, свято популярних помилок, Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим рибним промислом, Всесвітній день проти видової дискримінації, День монгольф'єра.

У США - День паркуру, День сімейного відпочинку, День монгольф'єра, День тренера з підбадьорювання, День степів, День «Навчіться гребти», День стежок, День малюнків, День позитивних стосунків, День чорного ведмедя, День сосиски в ролі, День ананаса, День кетчупу, Пряниковий день, День вегетаріанського бутерброда, у Болгарії - Фестиваль троянд, у Новій Зеландії - День посадки дерев, у Данії - День батька, у Канаді - День здоров'я та фітнесу, в Казахстані - День еколога, у Румунії - День учителя, на Сейшельських Островах - День звільнення, у Британії - Фестиваль сажотрусів Рочестера, в Азербайджані - День працівників водного господарства і меліорації (День меліоратора), в Екваторіальній Гвінеї - День президента, у Малайзії - День народження короля Янг ді-Пертуан Агонга, в Данії, Фарере - День Конституції.

Пам'ятні дати 5 червня, річниці та події

У 1783 році французькі винахідники брати Монгольф'є в рідному містечку Анноні запустили на висоту 500 м перший у світі тепловий аеростат - повітряну кулю. Він був виготовлений із паперу з прокладкою з лляного полотна. Висота кулі склала 15 метрів, об’єм - 2200 кубічних метрів, а важила вона більш як 200 кг. У центрі кошика була розташована гратчаста жаровня з дроту, від якої гаряче повітря піднімалося вгору й заповнювало оболонку кулі. Перший політ відбувся без пасажирів. Але вже 21 листопада 1783 року знайшлися сміливці: Пілатр де Розьє і Франсуа д'Арланд пролетіли на ній майже півгодини. У 1906 році були влаштовані перші повітроплавні змагання на кубок, організований американським магнатом Гордоном Беннетом.

У 1799 році німецький натураліст Олександр фон Гумбольдт разом із французьким ботаніком Е.Бонпланом почали подорож Центральною і Південною Америкою. Матеріали експедиції увійшли в 30-томну «Подорож в рівноденні області Нового Світу в 1799-1804 роках».

У 1940 році в США були продемонстровані перші шини з синтетичної гуми.

У 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл виголосив промову в Гарвардському університеті, в якій виклав програму допомоги післявоєнній Європі, яка пізніше отримала назву «план Маршалла».

У 1957 році дослідник наркотиків доктор Герберт Бергер ініціював перед АМА перевірку спортсменів на допінг.

У 1968 році після перемоги на первинних президентських виборах у Каліфорнії був смертельно поранений сенатор Роберт Кеннеді, який помер наступного дня. Постраждали ще п'ятеро осіб. Убивця Серхан Бішара був відразу ж схоплений.

У 1977 році 5 червня у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II.

У 1981 році американський вчений із центру з контролю над захворюваннями М. Готліб уперше описав новий вірус, який глибоко вражає імунну систему людини, - AIDS, синдром набутого імунодефіциту.

У 2009 році суд Каліфорнії виніс смертний вирок 38-річному Реймонду Лі Ойлеру, котрий скоїв 20 підпалів лісів, унаслідок яких загинуло 5 осіб – пожежники, які намагалися врятувати від вогню сільський будинок.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 червня вшановує пам'ять єпископа Леонтія (Левона). Цей день називали Конопляником, оскільки на Левона сіяли коноплю. У насіння, приготоване для посіву, як правило, клали великоднє яйце, а потім при посіві розкидали шкаралупу по полю. Коноплю шанували в народі: з її стебла добували пеньку, з насіння робили олію, використовували її в народній медицині.

Що сьогодні не можна робити

День – важкий. Будьте особливо обережні – вас можуть обдурити.

Прикмети на 5 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- туман – незабаром буде негода;

- горобина буйно цвіте – до хорошого врожаю конопель.

- багато мошок і комарів – до сухої й теплої погоди;

- з'явилося багато оводів – урожай буде гарним.