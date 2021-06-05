Лідер КНДР з'явився на публіці вперше за місяць

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці вперше за місяць, повідомляє Лента.Ру.

Про публічну діяльність лідера КНДР стало відомо вперше з 6 травня. Кім Чен Ин головував на першому засіданні Політбюро ЦК Трудової партії КНДР восьмого скликання і прийняв рішення провести пленум ЦК партії в першій декаді червня, передає Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Про те, що Кім Чен Ин знову пропав, раніше звернув увагу представник південнокорейського міністерства об'єднання Лі Чжон Чжу. За його словами, цей період відсутності публічної діяльності лідера Північної Кореї став найтривалішим в цьому році.