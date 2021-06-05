Байден і Столтенберг зустрінуться до засідання НАТО

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 7 червня проведуть зустріч у Вашингтоні, інформувала прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в п'ятницю, 4 червня, повідомляє Кореспондент.

За її словами, в ході переговорів, які пройдуть в Білому домі, сторони обговорять в першу чергу деталі саміту НАТО на вищому рівні, який пройде в Брюсселі 14 червня.

Також Байден і Столтенберг розглянуть питання зміцнення трансатлантичного співробітництва "перед обличчям викликів, що виходять від Росії та Китаю" та ряд інших тем, що стосуються забезпечення безпеки.

Раніше генсек НАТО озвучив дев'ять ключових пунктів порядку денного майбутнього саміту. Серед них - надання підтримки країнам-партнерам, зокрема Україні, зміни клімату та інвестиції в оборону.